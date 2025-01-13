Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Çelik, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma personelinin 2024'te yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Kentte 1332 emniyet ve 839 jandarma personelinin görev yaptığını belirten Çelik, Niğde'nin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalışan personele teşekkür etti.

Çelik, 2024'te terörle mücadele kapsamında düzenlenen 67 operasyonda 62 şüphelinin yakalandığını, 8'nin tutuklandığını aktardı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 247 operasyon düzenlendiğini bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bu operasyonlarda yakalanan 341 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 322'si serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 24 milyon 33 bin 400 gümrük kaçağı makaron, 201 bin paket kaçak sigara, 2 bin 126 şişe sahte alkol, 1041 fişek, 160 gümrük kaçağı cep telefonu, 111 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Geçen yıl düzenlenen 1075 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1235 şüpheliden 181'i tutuklandı, 68'i adli kontrol şartıyla, 986'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyonlarda, 3 kilo 722 gram metamfetamin, 7 kilo 438 gram bonzai, 122 kilo 789 gram esrar, 255 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi."

Çelik, 2024'te gerçekleşen 13 bin 355 asayiş olayının 12 bin 755'inin aydınlatıldığını, aydınlatılma oranının yüzde 95,51 olduğuna dikkati çekti.