Niğde Valisi Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çelik, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşallik" rütbesi ve Gazilik" unvanının verildiği 19 Eylül'ün kahraman gazilerin aziz hatıralarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için her yıl Gaziler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Ülkenin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihe altın sayfalar yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bu toprakları kanlarıyla bizlere emanet eden gazilerimiz vatanımızın yüce bir emanetidir. Bizler şehit ve gazilerimizin sayesinde bu topraklarda barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımızın her zaman bilinci içerisinde olarak bu vatan için kanını, canını veren aziz kahramanlarımıza her zaman hak ettikleri saygı ve hürmeti göstereceğiz. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Başkan Özdemir de vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitler ile bu uğurda ölümü göze alan gazilere olan vefa borcunun ne yapılsa ödenemeyeceğine dile getirdi.