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        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:57 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:57
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        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        A.Ö. (63) idaresindeki 34 EDN 69 plakalı otomobil, Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Altunhisar Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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