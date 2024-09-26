Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
A.Ö. (63) idaresindeki 34 EDN 69 plakalı otomobil, Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Altunhisar Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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