Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 130 tıp öğrencisi "beyaz önlük" giydi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan 130 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, öğrencilerin vicdani temizliğin simgesi beyaz önlükleriyle çok iyi hekim olacaklarını söyledi.

Tıp Fakültesinin 2017'de öğrenci alarak eğitim öğretime başladığını aktaran Uslu, geçen yıl ikinci dönem mezunlarını verdiğini hatırlattı.

Fakültede 700'e yakın öğrenci ve 100'ü aşkın öğretim elemanı bulunduğunu vurgulayan Uslu, "Ülkemizin sağlık sisteminin güçlü ve önemli bir parçası olan fakültemiz sürekli gelişmekte. Biz de üniversite yönetimi olarak fakültemizin sürekli gelişmesi ve büyümesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu dönem fakültemize yeni katılan 130 öğrencimize önlüklerini giydireceğiz. Önlük giyecek her öğrencimizi ayrı ayrı kutluyor, kıymetli ailelerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.