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        Niğde'de kamyonun çarptığı yaya öldü

        Niğde'de kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 09:15 Güncelleme: 15.11.2024 - 09:15
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        Niğde'de kamyonun çarptığı yaya öldü
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        Niğde'de kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Ü.D’nin (60) kullandığı 51 DV 989 plakalı kamyon, Niğde-Nevşehir kara yolu Yeşilgölcük beldesinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmet Özmen’e (59) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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