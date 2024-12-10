Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Ebru sanatçısı Meral Bıyık: Bu sanat insanı terapi ediyor

        Ebru sanatçısı Meral Bıyık, ebrunun insanda terapi etkisi oluşturduğunu ve her zaman negatif enerjiyi aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ebru sanatçısı Meral Bıyık: Bu sanat insanı terapi ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ebru sanatçısı Meral Bıyık, ebrunun insanda terapi etkisi oluşturduğunu ve her zaman negatif enerjiyi aldığını bildirdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ebru sanatçısı Niğde Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Meral Bıyık, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, denge, ritim ve sabır sanatı ebruda ortaya çıkan eserin benzerinin mümkün olmadığını söyledi.

        Yaklaşık 22 yıldır ebruyla uğraştığını belirten Bıyık, "Ebrunun sanatsal yanının haricinde terapi edici yanı da var. 1600'lü yıllara varan bu köklü sanatı icra etmeye başladığınızda dünyayla temasınız kesiliyor. Suyun her zaman için negatif enerjiyi aldığı bilinir. Kişinin o anki ruh hali kötüyse bu suya yansır. Renklerin bile tonu değişiyor. Sakin ve huzurlu olduğunuzda ise renkler dile geliyor. Suyla ilgilenme, su ile bütünleşme insanı rahatlatıyor." ifadelerini kullandı.

        Sanatla uğraşan kişinin içinde aşk olması gerektiğine işaret eden Meral Bıyık, ebru sanatını çok sevdiğini ve bunu insanlara ulaştırmak için çalıştığını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        Dünyada yolcuların hakları neler?
        Dünyada yolcuların hakları neler?
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi

        Benzer Haberler

        Niğde'de bir haftada 127 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Niğde'de bir haftada 127 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Akaryakıt tankerinin devrildiği Niğde- Kayseri yolu ulaşıma kapandı
        Akaryakıt tankerinin devrildiği Niğde- Kayseri yolu ulaşıma kapandı
        Niğde'de devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
        Niğde'de devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
        Niğde Valisi Çelik'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Niğde'de öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi
        Niğde'de öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi
        Niğde'de "Sabah Namazı Buluşmaları"nda mazlumlar için dua edildi
        Niğde'de "Sabah Namazı Buluşmaları"nda mazlumlar için dua edildi