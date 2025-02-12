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        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 110 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 129 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:01
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        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 110 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 129 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 71 bin 100'ü dolu olan 110 bin 400 makaron, 129 kilogram kaçak tütün ile 4 elektrikli kompresörlü sigara basma makinası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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