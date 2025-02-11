Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı

        Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:15 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya hesapları üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle bazı vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Niğde merkezli olarak bu kentin yanı sıra Kayseri, Samsun ve Mersin'de eş zamanlı yaptıkları operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Operasyon çerçevesinde 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de ön seçim 23 Mart'ta
        CHP'de ön seçim 23 Mart'ta
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Güney Kore'de bir öğretmen öğrencisini öldürdü!
        Güney Kore'de bir öğretmen öğrencisini öldürdü!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular

        Benzer Haberler

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
        Niğde'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı
        Boğanın 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada
        Boğanın 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada
        Niğde'de ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne 10 bin 260 lira ceza kesildi
        Niğde'de ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne 10 bin 260 lira ceza kesildi
        Niğde'de şehirlerarası otobüs terminalinde sigara bırakma stantı açıldı
        Niğde'de şehirlerarası otobüs terminalinde sigara bırakma stantı açıldı