Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de Tütün Kurulu denetim ekiplerine eğitim verildi

        Niğde'de Tütün Kurulu denetim ekiplerine "Tütün Denetim Eğitim Programı" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de Tütün Kurulu denetim ekiplerine eğitim verildi
        ABONE OL

        Niğde'de Tütün Kurulu denetim ekiplerine "Tütün Denetim Eğitim Programı" eğitimi verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Çiftlik ve Ulukışla ilçelerindeki ekipler için eğitim düzenlendiği bildirildi.

        Eğitimlerde kamuya açık tüm kapalı alanlarda tütün tüketimine dikkat edilmesi uyarısında bulunulduğu belirtilen açıklamada, sigara dumanından zarar gören kişilerin korunmasının hedeflendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de ön seçim 23 Mart'ta
        CHP'de ön seçim 23 Mart'ta
        "Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay helaldir"
        "Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay helaldir"
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Güney Kore'de bir öğretmen öğrencisini öldürdü!
        Güney Kore'de bir öğretmen öğrencisini öldürdü!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi

        Benzer Haberler

        Niğde'de kadınlara "Sıfır Atık Mutfak" eğitimi verildi
        Niğde'de kadınlara "Sıfır Atık Mutfak" eğitimi verildi
        Niğde merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonu kapsamında 4 zanlı tutukl...
        Niğde merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonu kapsamında 4 zanlı tutukl...
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
        Niğde'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı
        Boğanın 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada
        Boğanın 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada