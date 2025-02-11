Niğde'de Tütün Kurulu denetim ekiplerine eğitim verildi

Eğitimlerde kamuya açık tüm kapalı alanlarda tütün tüketimine dikkat edilmesi uyarısında bulunulduğu belirtilen açıklamada, sigara dumanından zarar gören kişilerin korunmasının hedeflendiği kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Çiftlik ve Ulukışla ilçelerindeki ekipler için eğitim düzenlendiği bildirildi.

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