Niğde Valisi Çelik dijital içerik üreticileriyle buluştu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çelik, sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşarak farkındalık oluşturma gücüne sahip olduğunu belirterek, sosyal medyanın doğru ve bilinçli kullanımının toplumsal fayda sağlamak açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Öte yandan, Niğde Seni Çağırıyor Projesi kapsamında oluşturulacak sosyal medya platformuyla, kentin kültürel ve turistik potansiyelinin tanıtılması amaçlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda gençlerin dijital okuryazarlık konusunda bilinçlendirilmesi, dijital etik kuralları, asılsız bilgilerin yayılmasının önlenmesi ve kamu hizmetlerinin doğru şekilde anlatılması gibi konuların ele alındığı belirtildi.

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