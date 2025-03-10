Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6-9 Mart'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 256 gram sentetik uyuşturucu ve cam aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.