Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 36,83 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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