Niğde'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bozköy beldesi Yeni Kent Mahallesi'nde bir tarlada C.Ç, M.Ç. ile B.K. ve O.K. arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.