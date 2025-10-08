Habertürk
        Niğde Haberleri

        Niğde'de "Amatör Spor Haftası" kutlandı

        Niğde'de "Amatör Spor Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:45 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:02
        Niğde'de "Amatör Spor Haftası" kutlandı
        Niğde'de "Amatör Spor Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        5 Şubat Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen program, kortej yürüyüşüyle başladı ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Pınar, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, amatörlerin Türk sporunun kalbi olduğunu söyledi.

        Amatör sporcuların toplumun dinamiklerini oluşturduğunu ifade eden Pınar, şunları kaydetti:

        "Amatör spor gençlerimizi bir araya getirir, sporun birleştirici gücü insanlar arasında dostlukları pekiştirir ve toplumsal bağları güçlendirir. Bu nedenle spor 7'den 70'e herkesin hayatının bir parçası olmalı ve her yaş grubunda yaygınlaştırılmalıdır. Sporun yaygınlaşması için çalışan, bu alanda emek veren antrenörlerimiz, spor kulüplerimiz, velilerimiz ve spor yapan gençlerimiz bu süreçte en büyük destekçilerimizdir. Onların özverisi ve tutkusu geleceğin sporcularını yetiştirmek için büyük bir zemin hazırlamaktadır."

        Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara ödül verildi.

        Etkinliğe, Niğde Belediye Başkan Vekili Muharrem Çifcibaşı, Gençlik ve Spor Müdürü İlker Ötgünlü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ve sporcuların aileleri katıldı.

