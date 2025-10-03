Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de tilavet ve etkinlik sınıfları açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 15:17 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:18
        Niğde'de tilavet ve etkinlik sınıfları açıldı
        Niğde'de Fatma ve Mehmet Karaca İmam Hatip Ortaokulu'nda tilavet ve etkinlik sınıfları açıldı.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nde hizmete alınan sınıfların açılışı programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, kütüphaneler, akıl ve zeka oyunları ile tilavet sınıfına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

        İki tilavet sınıfı açıldığını belirten Özbek, "Hayırseverlerimizin de katkısıyla 258 öğrencisi olan bir kurumun şu ana kadar 25 belge almış hafızı var. Biz müftülüğümüzle beraber tüm Türkiye'de birçok okulumuzda bu projeyi yürütmekteyiz. İstiyoruz ki bizim çatımız altında eğitim öğretimden de kopmadan hafız çocuklar yetişebilsin. Çocuklar için bu alanların iyileştirilmesi çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da hafızların Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla yoğrulduğunu ifade etti.

        Bunun da en güzel örneğinin Peygamber Efendimizin ahlakı olduğunu vurgulayan Uslu, "İnşallah onu örnek alacaklar, çok çalışacaklar. İnanıyoruz ki üniversitede de fen ve ilimde de çok başarılı olacaklar. Oraları da tercih edecekler. Yolları, bahtları açık olsun inşallah." dedi.

        Açılışın ardından öğrencilere icazet belgesi ve hediye verildi.

        Açılışa, Niğde Belediye Başkan Vekili Muharrem Çifcibaşı, İl Müftüsü Hüseyin Gün, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

