Niğde'de tilavet ve etkinlik sınıfları açıldı

Niğde'de Fatma ve Mehmet Karaca İmam Hatip Ortaokulu'nda tilavet ve etkinlik sınıfları açıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nde hizmete alınan sınıfların açılışı programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, kütüphaneler, akıl ve zeka oyunları ile tilavet sınıfına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İki tilavet sınıfı açıldığını belirten Özbek, "Hayırseverlerimizin de katkısıyla 258 öğrencisi olan bir kurumun şu ana kadar 25 belge almış hafızı var. Biz müftülüğümüzle beraber tüm Türkiye'de birçok okulumuzda bu projeyi yürütmekteyiz. İstiyoruz ki bizim çatımız altında eğitim öğretimden de kopmadan hafız çocuklar yetişebilsin. Çocuklar için bu alanların iyileştirilmesi çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da hafızların Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla yoğrulduğunu ifade etti.