        Niğde Haberleri

        Bor Devlet Hastanesine mamografi ünitesi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        01.10.2025 - 13:11
        Bor Devlet Hastanesine mamografi ünitesi açıldı
        Niğde'de Bor Devlet Hastanesine mamografi ünitesi açıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mamografi ünitesinin bugün itibariyle hizmete girdiği ve ilçede ilk olma özelliği taşıdığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, ünitenin sağlık için atılan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

        İnan, "Düzenli kontrollerinizi yaptırmanız, erken teşhisin hayat kurtardığını unutmamanız gerekir. Mamografi ünitemiz, hizmet almak isteyen herkes için açıktır. İlçedeki, bu yeni hizmet kadın sağlığı açısından büyük bir katkı sağlarken, modern sağlık imkanlarıyla bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

