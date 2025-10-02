Niğde'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi

Niğde'de, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, namaz kılıp, dua etti ve İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Niğde Sivil Toplum Platformu Dönem Sözcüsü Muhammet Sami Alboğa, İsrail'in birçok savaş suçu işlediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"​Uluslararası hukuk dikkate alındığında hastanelerin, ambulansların ve okulların bombalanması, insani yardımların bölgeye ulaştırılmaması, gazetecilerin öldürülmesi, her biri ayrı ayrı savaş suçudur. Demek ki Batı medeniyet demek değilmiş, kan emiciliğin sömürgeciliğin barbarlığın merkeziymiş. Siyonist lobinin tüm dünyada medya üzerine kurduğu baskı ve tekel bu defa işe yaramamıştır. Yaklaşık bir asırdır Siyonizme direnen Filistin halkı 7 Ekim ile birlikte yaşadığı zulmü tüm çıplaklığıyla dünyaya duyurmayı başarmıştır."