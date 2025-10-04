Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Çatı ustası eski hükümlü, cezaevinde tanıştığı 2 arkadaşına da istihdam sağladı

        AHMET DEMİRCAN - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yaşayan eski hükümlü, devlet desteği ile işini büyüterek cezaevinde tanıştığı 2 arkadaşına da istihdam sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatı ustası eski hükümlü, cezaevinde tanıştığı 2 arkadaşına da istihdam sağladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AHMET DEMİRCAN - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yaşayan eski hükümlü, devlet desteği ile işini büyüterek cezaevinde tanıştığı 2 arkadaşına da istihdam sağladı.

        Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki denetimini tamamlayan Ö.E, eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Niğde Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu.

        Başvurusu kabul edilen çatı ustası Ö.E, 2021'de İŞKUR'dan aldığı 300 bin lira hibe ile işini büyüterek cezaevinde tanıştığı arkadaşları A.B. ve N.Y'yi de yanında çalıştırmaya başladı.

        - "Devletin bize sağladığı şartlar kolaylaştı"

        Eski hükümlü Ö.E, AA muhabirine, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü sayesinde hibe desteğinden haberdar olduğunu söyledi.

        2009'da girdiği cezaevinde yaklaşık 10 yıl kaldığını ifade eden Ö.E, şunları kaydetti:

        "Cezaevinden çıktıktan sonra denetimli serbestlik çalışanları, böyle bir hibe desteği olduğunu söylediler. Ben de başvurdum. Devlet 300 bin lira hibe verdi, 25 bin lira da kendim koydum. Biraz daha profesyonel bir işe geçtim. Baba mesleği aslında ama eskiden pek üstüne düşmüyordum. Hibeyi alınca işi profesyonel olarak yapmaya başladım. Ulukışla ilçesinde ve civar köylerde ahşap, çelik çatı, aktarma gibi işler yapıyorum. 2 eski hükümlü arkadaşımla birlikte çalışıyorum. Daha ileriye gitmek için birbirimizi geliştirerek devam ediyoruz. Devletin bize sağlamış olduğu şartlar kolaylaştı. Onlara bir ekmek kapısı açabildiysem ne mutlu bana. Eski hayatımız farklıydı kendimizi geliştirdik, devletin de desteğiyle bundan sonra daha da iyi olacak inşallah. Devletimiz sağ olsun."

        Cezaevinde birçok kursa katıldığını anlatan Ö.E, devletin kendilerini geliştirmeye fırsat verdiğini ifade etti.

        - "Çıkınca ekmek kapım oldu"

        Ö.E. ile cezaevinde tanışan A.B. ise arkadaşı sayesinde ekmeğini kazandığını söyledi.

        Cezaevi çalışanlarının kendilerine yardımcı olduklarını ve verilen eğitimlerle ıslah olduklarını vurgulayan A.B, "Daha önce bu işi yapmadım. Cezaevinde meslek öğrendim, sahada da geliştirdim. Çıkınca ekmek kapım oldu. Durumum iyi, geçimimde bir sıkıntı yok. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

        N.Y. ise arkadaşının cezaevindeyken kendisiyle beraber çalışmak istediğini dile getirdi.

        Devletin kendilerini kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna dikkati çeken N.Y, "Devletin verdiği hibe sayesinde 4 yıldır beraber işimizi sürdürüyoruz. Şu an rızkımızı kazanıyoruz. Arkadaşım sayesinde memleketimi terk edip gurbete gitmedim. Devletin mahkumların kötü işler yapmaması için bunları sürdürmesi çok güzel bir şey." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        NÖHÜ'nün "Yeşil Enerji Evi Projesi" ödül aldı
        NÖHÜ'nün "Yeşil Enerji Evi Projesi" ödül aldı
        Niğde'de tilavet ve etkinlik sınıfları açıldı
        Niğde'de tilavet ve etkinlik sınıfları açıldı
        Niğde'deki barajların doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü
        Niğde'deki barajların doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü
        Niğde'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi
        Niğde'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi
        Niğde'de apartmanın merdiven boşluğuna düşen kişi yaralandı
        Niğde'de apartmanın merdiven boşluğuna düşen kişi yaralandı
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı