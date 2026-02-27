Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu heyeti Niğde'de cezaevlerini inceledi

        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ile Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 17:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu heyeti Niğde'de cezaevlerini inceledi

        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ile Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü'nde incelemede bulundu.

        Yanık, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, komisyon üyesi milletvekilleri Kadri Enis Berberoğlu, Ahmet Salih Dal ve Ömer Faruk Hülakü, Niğde Valisi Nedim Akmeşe'yi ziyaret etti.

        Heyet, ziyaretin ardından Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geçerek burada incelemede bulundu.

        İnceleme öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Yanık, düzenli olarak Türkiye'nin farklı yerlerinde kapalı ve açık ceza infaz kurumlarını incelediklerini belirtti.

        Kendi tespitlerini ve mahkumlardan gelen bireysel talepleri komisyonda değerlendirdiklerini söyleyen Yanık, şunları kaydetti:

        "İnceleme ziyaretlerini çok önemsediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü bünyesinde yürütülen mesleki eğitim faaliyetleri, üretim süreçleri, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmaları yerinde görmek bizim için önemli. Ceza infazının iki temel amacı vardır. Birisi ceza adaletinin yerine getirilmesi diğeri de bu infaz süresi içerisinde kişilerin topluma yeniden kazandırılması. Dolayısıyla bu süreçleri yerinde incelemek bizim için son derece önemli."

        Yanık, inceleme ziyareti sonrasında ceza infaz kurumlarının koşullarının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerini alt komisyonda rapor olarak ortaya koyacaklarını ifade etti.

        Çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni eden Yanık, "İnsan hak ve hukukunun korunması ve sağlanması noktasında TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        TBMM heyetinden Niğde Ceza İnfaz Kurumu'nda inceleme
        TBMM heyetinden Niğde Ceza İnfaz Kurumu'nda inceleme
        Niğde'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Niğde'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 3 sağlık görevlisi yaralandı
        Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 3 sağlık görevlisi yaralandı
        NÖHÜ'den Yeşilgölcük'te tilavet sınıfı
        NÖHÜ'den Yeşilgölcük'te tilavet sınıfı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Niğde'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Niğde'de konuştu:
        Niğde'de buzlanma ve don nedeniyle eğitime ara verildi
        Niğde'de buzlanma ve don nedeniyle eğitime ara verildi