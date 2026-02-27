Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 27.02.2026 - 16:23
        Selçuk Mahallesi çevre yolu kavşağında, Ömür A'nın kullandığı 51 AEB 491 plakalı hafif ticari araç ile Özgür A. (53) idaresindeki 51 AAR 231 plakalı ambulans çarpıştı.

        ​Çarpışmanın şiddetiyle ambulans yoldan savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ambulans sürücüsü ile sağlık personelleri Meltem T. (42) ve Ayşegül P. (30) yaralandı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

