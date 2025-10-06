Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Niğde merkez, Bor ve Çiftlik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez, Bor ve Ulukışla ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 113,73 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik hap ve 2 cam aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.