        Niğde Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 22:06 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:06
        Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde, B.Y. ile İ.B. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, B.Y. tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

