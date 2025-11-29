Habertürk
        Niğde Haberleri

        Niğde'de hastanenin ameliyathane bölümünde çıkan yangın söndürüldü

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni ek bina ameliyathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        29.11.2025 - 12:10
        Niğde'de hastanenin ameliyathane bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni ek bina ameliyathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilk incelemelerde, yangının ameliyathanenin iklimlendirme sisteminden kaynaklı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

        Ameliyathane katında yoğun duman ve koku tespit edilmesi üzerine durumun hastane personeline bildirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Teknik ekip tarafından ilk müdahale yapılmıştır. Aynı anda sprinkler sistemi devreye girmiştir. Olay eş zamanlı olarak 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye birimlerine iletilmiştir. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal edene kadar yangının yayılımını önlemek amacıyla hastane personeli tarafından yangın söndürme tüpleri ve hortumlarıyla kontrollü müdahalede bulunulmuş, ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen söndürülmüş ve soğutma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Olay sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Hastane hizmetlerinin kesintiye uğramaması için gerekli tedbirler alınmış olup, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik ve idari inceleme süreci başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

