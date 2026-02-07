CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Niğde mitinginde konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "5 Şubat Gazi Mustafa Kemal'in Niğde'ye geldiği gündür. 1934'te 11 yıllık genç Cumhuriyet'e sahip çıkanlar, bugün de Cumhuriyet'e sahip çıkmaya gelmişler, hoş gelmişler." dedi.



Özel, Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingindeki konuşmasında, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla haftayı depremden etkilenen şehirlerde geçirdiğini anımsattı.



CHP'nin yıllardır Niğde Belediyesini alamadığını ama asla Niğde'nin tercihine saygısızlık yapmadıklarını, seçene ve seçilene saygı duyduklarını vurgulayan Özel, "Niğde seçimlerini kazanan AK Parti'li Belediye Başkanını da belediye meclis üyelerini de tüm belediye meclisiyle kutluyoruz. Niğde için çalışsınlar, elimizden gelen desteği biz de vereceğiz diyoruz. Çünkü demokrasi seçimi kazandığın gün ne yaptığınla ölçülmez. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum. Niğde kimsenin kalesi değildir, Niğde bundan sonra milletin kalesidir." diye konuştu.



Özel, Niğde'nin sorunlarını yakından takip ettiklerini bildirerek, "1996'da Niğde Havalimanı'nın temelini atmışlar. O havalimanına o gün bir bekçi alıp koymuşlar. Sene olmuş 2026 havaalanı yok. Bekçi de geçen sene EYT'den emekli olmuş. Böyle kara mizah olur mu? Bir bekçi 30 yıl yapılmayan bir havalimanını bekleyip de emekli olur mu?" ifadelerini kullandı.



Özel, erken seçim istediklerini yineleyerek, iktidarın sorun çözme kapasitesinin kalmadığını, enerji ve inançlarının tükendiğini, ülkenin yeni bir enerjiye, yeni bir yola ve çıkışa ihtiyacı olduğunu savundu.



Niğde’nin önemli bir tarım kenti olduğuna dikkati çeken Özel, patates ve soğanın tarla fiyatları ile market fiyatları arasındaki farkı anlattı.





Özel, iktidara geldiklerinde çiftçilerin borçlarının faizini bir kereliğine sileceklerini, ana parayı da 5 yıla böleceklerini kaydederek, CHP iktidarında KDV ve ÖTV olmayacağını, mazotun 35 lira olacağını ileri sürdü.



Alanı dolduranlardan partisine oy isteyen Özel, "Hepinizi çok seviyoruz. Niğde'nin AK Parti'lisini de MHP'lisini de İYİ Parti'lisini de... Türkiye İttifakı bu bayraklardan alır rengini. İçinde sosyal demokratlar da muhafazakar demokratlar da milliyetçi demokratlar da Kürt demokratlar da var. Yeter ki vatanı sevsin, bayrağıyla sorunu olmasın, ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana olsun, Atatürk sevgisi olsun, tüm demokratlara canım feda olsun." diye konuştu.



Emeklilerin durumuna da değinen Özel, şöyle devam etti:



"Bakın Erdoğan'a sesleniyorum. 2005 yılında gazetelerde manşet. Diyorsun ki '3 yıl öncesine göre daha az ekmek alıyorsanız bana beddua edin.' Bugün en düşük emekli maaşı 20 bin ve 1300 ekmek alabiliyor. Oysa 3 yıl önce en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira ve 1500 ekmek alıyordu. Beddua bize, Niğde'ye ve emeklinin ağzına yakışmaz ama dua ediyoruz. Allah'ım, sen bu emekliyi Erdoğan'ın yoksullaştırmasından, iktidarından, AK Parti'nin kara düzeninden kurtar. Allah'ım, sen bu asgari ücretliyi açlık sınırına mahkum eden AK Parti'nin kara düzeninden kurtar. Allah'ım, bunların olması için bu ülkeyi sağ salim bir erken seçim sandığına kavuştur."



- "Çiftçinin yüzü gülerken kimseye partisi sorulmayacak"



TÜİK'in geçen yıl enflasyon hedefinin yüzde 14 olduğunu ve sene sonu rakamın iki katına çıktığını savunan Özel, bu kapsamda bazı ürünlerde fiyat artışının yaşandığını söyledi.



Özel, Niğdelileri gelecek seçimde CHP'yi desteklemeye davet ederek, şunları kaydetti:



"O gün gelince hepimiz kazanacağız, kaybeden olmayacak. Niğde'nin MHP'lisi de kazanacak, AK Parti'lisi de kazanacak. Çiftçinin yüzü gülerken kimseye partisi sorulmayacak. O güzel günler için hep birlikte çalışmaya var mısınız? 5 Şubat Gazi Mustafa Kemal'in Niğde'ye geldiği gündür. 5 Şubat partimin ve ülkemizin kurucusunun Niğde'ye teşekkür ettiği gündür. Atatürk Niğdelilere milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyet'e sahip çıktıkları için teşekkür etmişti. 1934'te 11 yıllık genç Cumhuriyet'e sahip çıkanlar, bugün de Cumhuriyet'e sahip çıkmaya gelmişler, hoş gelmişler. Türkiye o gün hastalıklardan kurtuldu, yoksulluktan, işsizlikten, açlıktan, sefaletten ve esaretten kurtuldu. Gazi Mustafa Kemal'in güvendiği Niğde, Türkiye'yi bir kez daha yoksulluktan, esaretten, sefaletten, işsizlikten kurtarmaya hazır mı?"

