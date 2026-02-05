Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 20:43 Güncelleme: 05.02.2026 - 20:46
        Niğde'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, plakaları ve sürücü bilgileri henüz öğrenilemeyen iki hafif ticari araç, Niğde-Pozantı Otoyolu Çifteköy mevkisi Niğde istikametinde seyir halindeyken çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

