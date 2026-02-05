Niğde'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, plakaları ve sürücü bilgileri henüz öğrenilemeyen iki hafif ticari araç, Niğde-Pozantı Otoyolu Çifteköy mevkisi Niğde istikametinde seyir halindeyken çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
