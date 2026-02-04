Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde Valisi Akmeşe'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yıl dönümü mesajı

        Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:34 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valisi Akmeşe'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yıl dönümü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akmeşe, mesajında, Atatürk'ün 5 Şubat 1934'te kente teşriflerinin 92. yıl dönümünü büyük bir gurur ve memnuniyetle idrak ettiklerini ifade etti.

        Milli Mücadele yıllarında Niğdelilerin büyük bir fedakarlık yaptığını anımsatan Akmeşe, bu duruşla ülkenin hiçbir zaman işgal edilemeyeceğinin tüm dünyaya açıkça gösterildiğini belirtti.

        Akmeşe, Atatürk'ün Niğde halkına duyduğu güvenin fedakar ve onurlu duruşun bir karşılığı olduğunu aktardı.

        Atatürk'ün "Benim Niğde'ye alakam büyüktür ve ben Niğdelileri her zaman sevmişimdir" sözlerini hatırlatan Akmeşe, şöyle devam etti:

        "Atatürk'ün Niğde'ye gelişi, ilimiz açısından yalnızca bir ziyaret olmanın ötesinde Cumhuriyet değerlerine olan sarsılmaz bağlılığın, milli birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir simgesi olarak hafızalarda yerini almıştır. Bu anlamlı gün hemşehrilerimiz için her zaman bir onur vesilesi olmuştur. Bizlere düşen en önemli sorumluluk atalarımızdan emanet aldığımız bu aziz vatanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaşlık ve muasır medeniyet hedefleri doğrultusunda korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde teslim etmektir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Niğde'de "Art 'N' Niğde" çalıştayı yapıldı
        Niğde'de "Art 'N' Niğde" çalıştayı yapıldı
        Niğdeli veteran badmintonculardan 14 madalya
        Niğdeli veteran badmintonculardan 14 madalya
        Niğde ve AKsaray arasında gönül köprüsü Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemi...
        Niğde ve AKsaray arasında gönül köprüsü Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemi...
        Bor İlçe Halk Kütüphanesi'nden annelere eğitim, çocuklara eğlence
        Bor İlçe Halk Kütüphanesi'nden annelere eğitim, çocuklara eğlence
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
        Niğde'de tefecilik operasyonu: 3 tutuklama
        Niğde'de tefecilik operasyonu: 3 tutuklama