Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:59 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.


        Vali Nedim Akmeşe, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar, Niğde Garı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92'nci yıl dönümünü anmanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Ziyaretin 5 Şubat 1934'te gerçekleştirildiğini anımsatan Özdemir, bu ziyaretin Atatürk'ün Anadolu insanına ve Niğdelilere duyduğu güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

        Atatürk'ün milletle bütünleşmeyi, halkın arasında olmayı ve Anadolu'nun her köşesini yerinde görmeyi ilke edinmiş büyük bir lider olduğunu vurgulayan Özdemir, Niğde ziyaretinin de onun bu anlayışının, Cumhuriyetin Anadolu'ya verdiği değerin açık bir ispatı olduğunu belirtti.

        Bu anlamlı ziyarette Gazi Paşa'nın Niğde halkıyla yakından ilgilendiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler alarak, vatandaşlarımızın görüşlerini bizzat dinlemiştir. O gün Niğde'de yaşanan coşku, milletimizin Atatürk'e duyduğu sevgi ve güvenin en güçlü ifadesi olarak tarihe geçmiştir. Niğde halkının milli mücadele yıllarındaki fedakarlığını, vatanına ve bağımsızlığına olan sarsılmaz bağlılığını her zaman takdirle anmıştır. Öyle ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim Niğdelilere alakam büyüktür, Niğdelileri severim. Niğde milli zaferin kazanılmasında en büyük dayanıklarımızdan biri olmuştur.' sözleriyle dile getirmiştir."

        Programın ardından Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92'nci yıl dönümü anısına "Art 'N' Niğde" çalıştayında 25 sanatçının Atatürk'ün ve kentin simge yapılarının resimlerini çizdiği serginin açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!

        Benzer Haberler

        Niğde Valisi Akmeşe'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 9...
        Niğde Valisi Akmeşe'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 9...
        Niğde'de "Art 'N' Niğde" çalıştayı yapıldı
        Niğde'de "Art 'N' Niğde" çalıştayı yapıldı
        Niğdeli veteran badmintonculardan 14 madalya
        Niğdeli veteran badmintonculardan 14 madalya
        Niğde ve AKsaray arasında gönül köprüsü Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemi...
        Niğde ve AKsaray arasında gönül köprüsü Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemi...
        Bor İlçe Halk Kütüphanesi'nden annelere eğitim, çocuklara eğlence
        Bor İlçe Halk Kütüphanesi'nden annelere eğitim, çocuklara eğlence
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama