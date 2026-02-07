Niğde'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücüleri öğrenilemeyen 01 AVZ 250 plakalı otomobil Basmakçı köyü mevkisinde 01 AOJ 71 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, R.Ö.(5), H.R.Ö.(7), S.Ö.(28) ve G.D. (52) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.