        Niğde Haberleri

        Niğde'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 21:41 Güncelleme: 07.02.2026 - 21:41
        Niğde'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


        Sürücüleri öğrenilemeyen 01 AVZ 250 plakalı otomobil Basmakçı köyü mevkisinde 01 AOJ 71 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, R.Ö.(5), H.R.Ö.(7), S.Ö.(28) ve G.D. (52) yaralandı.


        Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

