        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan şüpheli intihar girişiminde bulundu

        Niğde'nin Bor ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı, intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan şüpheli intihar girişiminde bulundu

        Niğde'nin Bor ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı, intihar girişiminde bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda C.Y. ile eşi B.Z.Y. arasında tartışma çıktı. C.Y, tartışma sırasında bıçakla eşini yaraladı.

        Kasap olduğu öğrenilen şüpheli, olayın ardından kaçarak aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

        Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın ile şüpheli koca, sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı çift, buradaki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Başkent'te kadınlar çetesi! Aşk ve sevgili tuzaklı gasp!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları

