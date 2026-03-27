Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Niğde Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.



MÜSİAD Niğde Şubesinden yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokolle öğrencilerin iş hayatını yakından tanımaları, girişimcilik kültürünü geliştirmeleri ve mesleki donanımlarını artırmaları hedefleniyor.





Protokol kapsamında deneyim paylaşımı programları, teknik geziler, staj imkanları ve çeşitli mesleki gelişim faaliyetleriyle öğrencilerin geleceğe hazırlanmalarına katkı sunulacak.



Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin katıldı.

