GÜNCELLEME - Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu
Niğde'nin Bor ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı, intihar girişiminde bulundu.
Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda C.Y. ile eşi B.Z.Y. arasında tartışma çıktı. C.Y, tartışma sırasında bıçakla eşini yaraladı.
Kasap olduğu öğrenilen C.Y, olayın ardından kaçarak aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.
Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan kadın ile şüpheli koca, sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çift, buradaki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralanan kadın buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
