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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; ‘Seçimden Seçime Değil, Her Daim Beraberiz’

İHA

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir esnaf gezilerini sürdürüyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; ‘Seçimden Seçime Değil, Her Daim Beraberiz’

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir esnaf gezilerini sürdürüyor.
Niğde'de toptan gıda, temizlik, ıtriyat ve hırdavat gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaları ziyaret eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, esnafın sorunlarını tek tek dinleyip not alan Başkan Özdemir, esnaftan gördüğü ilgiden de memnun kaldığını söyledi.
Esnafın taleplerinin bir an önce gerçekleşmesi gerektiği talimatını veren Başkan Özdemir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın sorunlarını dinleyip onlara çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. Bizlere gösterilen ilgiden dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum. Sorunlarını dinledik, isteklerini ve taleplerini aldık. Her zaman esnafımızın yanında olacağız esnafımız için her şeyin en güzelini yapmaya hazırız. Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz esnaf kardeşlerimize destek vermeye, sorunlarını çözmeye hazırız. Sadece seçimlerden önce değil, seçimlerden sonra göreve geldiğimiz günden bu yana esnaflarımızı ziyaret ederek de esnaf kardeşlerimizle omuz omuza olmaya devam ediyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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