Niğde'de fırtına çatıları uçurdu

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Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA) NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan fırtına, 8 evin çatısını uçurdu.

Niğde merkez ile ilçelerinde gece yarısı başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Ulukışla ilçesine bağlı Kılan köyünde etkili olan fırtına nedeniyle 8 evin çatısı uçtu. Uçan çatılardan biri park halindeki aracın üzerine düştü. Aracın ön camı kırılırken, maddi hasar meydana geldi. Bazı evlerin bahçe duvarları ise devrildi. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle uçan çatılar elektrik tellerini de kopardı. Kopan elektik kabloları nedeniyle köyde elektrik kesintisinin yaşandığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2020-03-10 12:07:23



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