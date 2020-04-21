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Niğde’de patates ekimi başladı Bu yıl 770 bin ton patates rekoltesi bekleniyor Korona virüse rağmen, Niğde’de patates üretiminde rekor kırılacak

İHA

Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de ekim alanında ve üretimde yüzde 10'luk artış bekleniyor.

Niğde’de patates ekimi başladı Bu yıl 770 bin ton patates rekoltesi bekleniyor Korona virüse rağmen, Niğde’de patates üretiminde rekor kırılacak

Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de ekim alanında ve üretimde yüzde 10'luk artış bekleniyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Altunhisar ilçesinde patates tarlasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin üretimde aksama olmaması yönündeki farkındalık oluşturulduğunu söyledi. Niğde'nin tarım üretimin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Baş, sürecin başında beri üretimde hiç bir aksamanın olmadığına vurgu yaptı. Üretim alanlarında, patateste ve bir çok ürün kaleminde yaklaşık 15'e varan bir artış beklentilerinin olduğuna dikkati çeken Baş, şunları söyledi:
"Gayet kontrollü bir şekilde, alınması gereken karantina tedbirlerine uyarak çiftçimiz, ekiminedikimine devam ediyor, hiçbir sıkıntı yok. Eğer bu süreci ülke olarak üretimde bir aksama olmadan tamamlayabilirsek, görüntüler öyle gösteriyor hatta fazlamız da olacak, dünyada oluşabilecek boşlukları da ülke olarak doldurabileceğimiz kanaatindeyim. İnsanımız can siperane bir şeylere omuz vermeye çalışıyor. Niğde'de bütün sahayı geziyoruz. Geçen senden hiç bir farkımız yok. Tek farkımız, sosyal mesafeye uyuyoruz, insanlarımız maskesiyle kendi tedbirlerini alarak üretimine devam ediyor."
Baş, geçen sene patateste 180 bin dekarda 720 bin ton üretim yapıldığını anımsatarak, bu sene yüzde 10'luk bir artışla yaklaşık 770 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini ifade etti. Niğde'de üretilen bütün ürünlerde bir aksama beklemediklerini aktaran Baş, "Üretime son sürat devam ediyoruz. Kirazda arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. En büyük ihraç kalemlerimizden birisi kiraz. Yurt dışına ihracı noktasında ilimizden 45 farklı noktayı Çin, Tayvan, Güney Kore hattına gönderebilecek şekilde bahçelerimizin tespitlerini yaptık. Bu yılın ülkemiz açısından üretim noktasında beklentimiz yüksek. Üretime devam edeceğiz. Üretenin yanında olmaya devam edeceğiz. Üretimimize devam ettiğimiz süreçte de dünya pazarında oluşabilecek boşlukları ülke olarak milli bir değer olarak dolduracağımız kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
Altunhisar ilçesinde patates üreticisi Ercan Yücebaş da korona virüsün üretime engel olmadığını anlatarak, "Gerek Ziraat Odası gerekse tarım ve Orman İl Müdürlükleri önümüzü açtı. Ekimimizi yapıyoruz. Maskemizi takıyoruz, mesafemizi koruyoruz. İş güvenliğimiz her zaman var. Bin dönüm kadar patates, 400500 dekar kadar da soğan ekerim. Ekimlerimiz bitti şu an. Ekim alanında önceki yıllara göre bir daralma yok" diye konuştu.

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