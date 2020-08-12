Niğde’de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Niğde’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, NiğdeUlukışla karaya yolunun Kavuklu köyü girişinde meydana geldi. Burak Ünal yönetimindeki 51 AAJ 023 plakalı otomobil, Halit Günay’in kullandığı 51 LB 502 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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