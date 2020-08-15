Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D750 karayolu üzerinde Şeyma Ç. (28) yönetimindeki 33 AAZ 823 plakalı otomobil, Darboğaz köyü yol ayrımına dönüş yapmak isteyen 06 GD 8822 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü 52 yaşındaki Yavuz Selim K. olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet üzerinde yolcu olarak seyreden, kimliği henüz belirlenemeyen kadın, yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Şeyma Ç., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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