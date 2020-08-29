Aladağlar film yapımcılarının gözdesi oldu Aamir Khan'ın Aladağlarda'ki film kararı sonrasında bir macera filmi çekiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aladağlar film yapımcılarının gözdesi oldu Aamir Khan'ın Aladağlarda'ki film kararı sonrasında bir macera filmi çekiliyor

İHA

Niğde'nin Çamardı İlçesinde bulunan av turizmi, kaya tırmanışı, trekking, dağ bisikleti, offroad, kampçılık gibi faaliyetler yapılmasının yanı sıra yurt içi ve yurt dışından çok sayıda maceracıyı çeken Aladağlar, son zamanlarda film yapımcılarının gözdesi oldu.

Aladağlar film yapımcılarının gözdesi oldu Aamir Khan'ın Aladağlarda'ki film kararı sonrasında bir macera filmi çekiliyor

Niğde'nin Çamardı İlçesinde bulunan av turizmi, kaya tırmanışı, trekking, dağ bisikleti, offroad, kampçılık gibi faaliyetler yapılmasının yanı sıra yurt içi ve yurt dışından çok sayıda maceracıyı çeken Aladağlar, son zamanlarda film yapımcılarının gözdesi oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin destekleriyle geçen yıl, başrolünde Serhat Kılıç'ın oynadığı ve köyde çobanlık yapan iki kardeş arasında geçen olayların anlatıldığı "Mavzer" filmine ev sahipliği yapan Aladağlar'ın Niğde sınırları içerisindeki milli park alanı, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle Hindistan'da yarıda bıraktığı "Laal Singh Chaddha" adlı yeni filminin bir kısmına da doğal plato olacak. Bölgede yönetmenliğini İranlı İman Tahsin'nin yaptığı, yapımcılığını ve başrollerini Orkun Olgar ve Ahmet Pınar'ın üstlendiği "Karanlık Madde" isimli doğa macera ve gerilim filminin çekimleri de sürüyor.Yıl sonunda vizyona girmesi planlanan filmde, İstanbul'dan yola çıkan 10 doğaseverin, Aladağlar'da yaşadığı olaylar anlatılıyor.
Film setini ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, “Geçen yıl ‘Mavzer’ filmi çekilmişti ve şuanda ‘Mavzer’ filmi festivallerde yarışıyor. Önümüzdeki yıllarda vizyona girecek. Ayrıca Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Hindistan'da yarıda bıraktığı "Laal Singh Chaddha" adlı yeni filmini tamamlamak için bu bölgeyi tercih etti. Khan, çekimlerine Ekim ayında başlayacak. Dolayısıyla Aladağlar Demirkazık sadece sporcuların değil film yapımcılarının da dikkatini çeken bir bölge.Aladağlar Demirkazık bölgesi film çekimleri açısından da cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. İnanıyorum ki burası bir çok filmin çekimlerine ev sahipliği yapacak. Böylelikle de burası daha çok tanınacak ve film çekimleri açısından da marka noktası haline gelecek" dedi.
Yapımcı ve başrol oyuncusu Orkun Olgar ise, Aladağlar Demirkazık bölgesini geçen yıllarda bir macera programı ile keşfettikleri ve hayran kaldıklarını söyledi. Olgar, "Bu bölgeyi özel kılan şeylerden bir tanesi 15 dakika içerisinde Avrupa’nın Alp'lerini, Dolomitlerini bir çok yerde göremeyeceğiniz bozkırı Arizona’nın Grenkenanını bize 15 dakikada sunmasıdır. Bu bölge çok farklı, dokularını çok kısa mesafelerde sunuyor. Bu tabi bir filmcinin rüyası. Çünkü filmcilikte pratiklilik ve hızlılık çok önemli. Dolaysıyla bu bölgenin önümüzdeki yıllarda çok daha değerli olacağını düşünüyorum. Şu bir gerçek; doğaseverler macera sporcuları ve dağcılar için burası büyük bir nimet. Film sektörü açısından bakarsak bu kadar fazla dokuyu bu kadar küçük bir alanda bulabiliyorsunuz. Sanki özel tasarlamış Hollywood'da ki bir film seti gibi. İnsanın tüylerini diken diken eden bir bölge. "Karanlık Madde" her şeyiyle farklı bir film. Doğa macera filmi. Örneği olmayan bir film olacak. Bu tarz bir film hiç yapılmadı. Hem ülkemize hem bu bölgeye çok fayda sağlayacak. 3,5 hafta sürecek çekimlerimizin bir haftasını tamamladık.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aladağlar´da film çekimleri başladı
YEREL HABERLER Aladağlar´da film çekimleri başladı
İnşaatın 14'üncü katından düşen işçiyi, güvenlik fileleri kurtardı
YEREL HABERLER İnşaatın 14'üncü katından düşen işçiyi, güvenlik ...
Atık plastiklerden kuşlar için suluk ve yemlik yapıp ağaçlara astılar
YEREL HABERLER Atık plastiklerden kuşlar için suluk ve yemlik yapıp ...
Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in testi pozitif çıktı 
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in testi pozitif ...
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir korona virüse ...
Niğde’de korona virüs vakaları arttı, Vali uyardı Niğde’de Valisi Yılmaz Şimşek: "Ağustos ayında vakalar yükseldi, toplam vefat 30’a yükseldi"
YEREL HABERLER Niğde’de korona virüs vakaları arttı, Vali ...
Niğde'de fasulye hasadı
YEREL HABERLER Niğde'de fasulye hasadı
Niğde Belediye Başkanı Özdemir: “3. Organize Sanayi Bölgemiz Niğdemize hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Özdemir: “3. Organize Sanayi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X