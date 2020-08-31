Niğde’de turfanda lahana hasadı başladı

Niğde’de patates ve elma üretiminden sonra yoğun olarak ekimi yapılan turfanda lahananın hasadı başladı.

2019 yılında 18 bin 240 dekar alanda 118 bin 593 ton rekolte elde edildiğini belirten Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, 2020 yılında 18 bin 870 dekar alanda ekim yapılırken, 129 bin 660 ton rekolte beklediklerini söyledi.

Bor ve Ulukışla ilçelerinde yoğun olarak üretilen lahana, tarlada tanesi 2,5 ile 3 TL arasında satılıyor. Lahananın 5 yıl önce de aynı fiyata satıldığını ifade eden Niğde Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, açıklamasında şunları söyledi: “Bu sene Niğde’de 18 bin 700 dekar alanda lahana ekildi. 45 bine yakın aile lahanadan geçimini sağlıyor. 2019 yılında Türkiye çapında birinci geldik lahana rekoltesin de, bu yıl da birinci ya da ikinciliği yakalamayı düşünüyoruz. Bu yıl şanslı bir yıldı, yağışlar çok güzel oldu mevsim itibariyle çok güzel bir mevsim denk geldi. Hastalıktan, doludan ve diğer afetlerden etkilenmedi. Rekolte oldukça yüksekti. Ama fiyat bir türlü 5 lira olmadı. 2014 yılında 3 liraydı lahana 2020 yılına geldik hala 3 lira. Bu geçen zaman zarfında elektriğin, suyun, gübrenin, zirai ilaçların, mazotun bunun gibi girdilerin hakkında gelemiyoruz. Niğde bölgesinde tüm üreticilerle görüşüyorum. Zaten lahana Niğde’de en fazla Kaynarca köyümüz de sırasıyla Hüsniye , Ovacık, Sazlıca Beyağıl, Karamahmutlu , Bor’un civar köylerinde ekilmekte’’ dedi.

Lahananın fiyatının yükselmesinin endüstri bitkisi haline getirildikten sonra para edebileceğini belirten Önal, “Lahanayı ancak endüstri bitkisi haline getirdiğimiz zaman para edeceğini düşünüyorum. Turşuluk çeşitlerimiz var. Kırmızı çeşidimiz var. Erkenci çeşidimiz var. Turşuda kullandığımız hibrit çeşidimiz var. Buradaki ürün büyük ve iri olan yerli geleneksel olan lahanamız. Hastalıklara karşı hibrit kadar dayanıklı değil ama iklim olarak iklime çok uygun bir çeşit olduğu için ekiyoruz. Bunu endüstri bitkisi haline nasıl getiririz? bunları paket haline getirerek paketleyerek servis haline getirip marketler de konservelerde paket halinde arz ettiğimiz zaman para edeceğini düşünüyorum. Bu konu da yerel yöneticilerimizin hepsine çağrı yapıyorum. Devletimizin konuya el atmasını istiyorum. Bir Niğde gibi bir yerde 5 bin aile buradan geçimini sağlıyorsa dörtle çarpsak yirmi bin kişinin istihdamı demek bu. Devletin bunlara yönelmesi lazım, yani her yerde zarar ediyor yatırım yapıyor tarıma niye yapmıyor tarıma da yapsın. Biz istiyoruz ki lahana üreticisine de yapsın. Fasulye üreticisine de yapsın, domates üreticisine de yapsın. Bunun sebebi bir sanayileşme ikincisi organize olamıyoruz. Şimdi anlaşmalı bir üretim yapmış olsak vatandaşı birlik etrafında toplayabilsek aslında para eder. Kademeli dikim yaptırırız. Tarlaları hastalıklardan korumak için münavebe yaptırırız. Üründe yığılmayı önlemek için kademeli dikim yaptırırız. Mesela 1 milyon fide geliyor 3 günde dikiliyor. Böyle yapılacağına 40 bin 50 bin 100 bin fide dikilse on beş yirmi güne yayılsa bu hem daha da kaliteli ürün çıkar hem de pazar da yığılma olmaz. Buna benzer şeyler çözümdür aslında” diye konuştu.



“Devlet desteklemesi istiyoruz”

Lahana fiyatlarının yükselmediğinden yakınan üretici Hüsniye Köyünde yaşayan İsmail Hakkı Ünal ise, “25 dönüm arazi de ekim yaptım. 35 bin civarında lahana sayısı var. Şu anda haliyle çürüme ve kuruma var. Fiyatlar da biraz düşme var. 10 sene önce sattığım ürün 2 lira 3 liraydı. Şimdi yine aynı fiyata satıyorum. Elektrik 10 kat olmuş, gübre 3 kat olmuş, işçi dersen öylesine mazot dersen öylesine fakat lahana fiyatlarından memnun değiliz. Devletimizin tarım bakanının buna el atmasını da istiyoruz. Yani hiç olmaz bir devlet desteği bekliyoruz, lahanayı hiçe sayıyorlar. Üretici olarak mağdur durumdayız. Şimdi ye kadar lahana bir destek görmedik bu zamana kadar’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.