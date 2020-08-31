Niğde’de turfanda lahana hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de turfanda lahana hasadı başladı

İHA

Niğde'de patates ve elma üretiminden sonra yoğun olarak ekimi yapılan turfanda lahananın hasadı başladı.

Niğde’de turfanda lahana hasadı başladı

Niğde’de patates ve elma üretiminden sonra yoğun olarak ekimi yapılan turfanda lahananın hasadı başladı.
2019 yılında 18 bin 240 dekar alanda 118 bin 593 ton rekolte elde edildiğini belirten Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, 2020 yılında 18 bin 870 dekar alanda ekim yapılırken, 129 bin 660 ton rekolte beklediklerini söyledi.
Bor ve Ulukışla ilçelerinde yoğun olarak üretilen lahana, tarlada tanesi 2,5 ile 3 TL arasında satılıyor. Lahananın 5 yıl önce de aynı fiyata satıldığını ifade eden Niğde Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, açıklamasında şunları söyledi: “Bu sene Niğde’de 18 bin 700 dekar alanda lahana ekildi. 45 bine yakın aile lahanadan geçimini sağlıyor. 2019 yılında Türkiye çapında birinci geldik lahana rekoltesin de, bu yıl da birinci ya da ikinciliği yakalamayı düşünüyoruz. Bu yıl şanslı bir yıldı, yağışlar çok güzel oldu mevsim itibariyle çok güzel bir mevsim denk geldi. Hastalıktan, doludan ve diğer afetlerden etkilenmedi. Rekolte oldukça yüksekti. Ama fiyat bir türlü 5 lira olmadı. 2014 yılında 3 liraydı lahana 2020 yılına geldik hala 3 lira. Bu geçen zaman zarfında elektriğin, suyun, gübrenin, zirai ilaçların, mazotun bunun gibi girdilerin hakkında gelemiyoruz. Niğde bölgesinde tüm üreticilerle görüşüyorum. Zaten lahana Niğde’de en fazla Kaynarca köyümüz de sırasıyla Hüsniye , Ovacık, Sazlıca Beyağıl, Karamahmutlu , Bor’un civar köylerinde ekilmekte’’ dedi.
Lahananın fiyatının yükselmesinin endüstri bitkisi haline getirildikten sonra para edebileceğini belirten Önal, “Lahanayı ancak endüstri bitkisi haline getirdiğimiz zaman para edeceğini düşünüyorum. Turşuluk çeşitlerimiz var. Kırmızı çeşidimiz var. Erkenci çeşidimiz var. Turşuda kullandığımız hibrit çeşidimiz var. Buradaki ürün büyük ve iri olan yerli geleneksel olan lahanamız. Hastalıklara karşı hibrit kadar dayanıklı değil ama iklim olarak iklime çok uygun bir çeşit olduğu için ekiyoruz. Bunu endüstri bitkisi haline nasıl getiririz? bunları paket haline getirerek paketleyerek servis haline getirip marketler de konservelerde paket halinde arz ettiğimiz zaman para edeceğini düşünüyorum. Bu konu da yerel yöneticilerimizin hepsine çağrı yapıyorum. Devletimizin konuya el atmasını istiyorum. Bir Niğde gibi bir yerde 5 bin aile buradan geçimini sağlıyorsa dörtle çarpsak yirmi bin kişinin istihdamı demek bu. Devletin bunlara yönelmesi lazım, yani her yerde zarar ediyor yatırım yapıyor tarıma niye yapmıyor tarıma da yapsın. Biz istiyoruz ki lahana üreticisine de yapsın. Fasulye üreticisine de yapsın, domates üreticisine de yapsın. Bunun sebebi bir sanayileşme ikincisi organize olamıyoruz. Şimdi anlaşmalı bir üretim yapmış olsak vatandaşı birlik etrafında toplayabilsek aslında para eder. Kademeli dikim yaptırırız. Tarlaları hastalıklardan korumak için münavebe yaptırırız. Üründe yığılmayı önlemek için kademeli dikim yaptırırız. Mesela 1 milyon fide geliyor 3 günde dikiliyor. Böyle yapılacağına 40 bin 50 bin 100 bin fide dikilse on beş yirmi güne yayılsa bu hem daha da kaliteli ürün çıkar hem de pazar da yığılma olmaz. Buna benzer şeyler çözümdür aslında” diye konuştu.

“Devlet desteklemesi istiyoruz”
Lahana fiyatlarının yükselmediğinden yakınan üretici Hüsniye Köyünde yaşayan İsmail Hakkı Ünal ise, “25 dönüm arazi de ekim yaptım. 35 bin civarında lahana sayısı var. Şu anda haliyle çürüme ve kuruma var. Fiyatlar da biraz düşme var. 10 sene önce sattığım ürün 2 lira 3 liraydı. Şimdi yine aynı fiyata satıyorum. Elektrik 10 kat olmuş, gübre 3 kat olmuş, işçi dersen öylesine mazot dersen öylesine fakat lahana fiyatlarından memnun değiliz. Devletimizin tarım bakanının buna el atmasını da istiyoruz. Yani hiç olmaz bir devlet desteği bekliyoruz, lahanayı hiçe sayıyorlar. Üretici olarak mağdur durumdayız. Şimdi ye kadar lahana bir destek görmedik bu zamana kadar’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlıktan 22 ayrı kaydı bulunan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlıktan 22 ayrı kaydı bulunan şüpheli yakalandı
Niğde’de 30 Ağustos çelenk sunumu yapıldı
YEREL HABERLER Niğde’de 30 Ağustos çelenk sunumu yapıldı
Cami kapısındaki taşa işlenmiş taçlı kadın başı silüeti ilgi görüyor
YEREL HABERLER Cami kapısındaki taşa işlenmiş taçlı kadın başı ...
Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 30 Ağustos Zafer ...
Aladağlar film yapımcılarının gözdesi oldu Aamir Khan'ın Aladağlarda'ki film kararı sonrasında bir macera filmi çekiliyor
YEREL HABERLER Aladağlar film yapımcılarının gözdesi oldu Aamir ...
Aladağlar´da film çekimleri başladı
YEREL HABERLER Aladağlar´da film çekimleri başladı
İnşaatın 14'üncü katından düşen işçiyi, güvenlik fileleri kurtardı
YEREL HABERLER İnşaatın 14'üncü katından düşen işçiyi, güvenlik ...
Atık plastiklerden kuşlar için suluk ve yemlik yapıp ağaçlara astılar
YEREL HABERLER Atık plastiklerden kuşlar için suluk ve yemlik yapıp ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X