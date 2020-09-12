Rotasını kaybeden 8 dağcının imdadına AFAD yetişti

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Niğde Aladağlar’da rotasını kaybetmeleri nedeniyle mahsur kalan 8 dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Dün Akşam Çamardı ilçesi Aladağların Eznevit mevkinde rotasını kaybeden 8 dağcı, sarp kayalık bir bölgede mahsur kaldıklarını bildirip yardım istedi. Olay yerine Niğde AFAD, Çamardı JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler 10 saatlik çalışma ile dağcıları mahsur kaldıkları yerden alarak güvenli bir şekilde kamp alanına getirdi.

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