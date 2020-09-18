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Hatalı basılan banknota 50 bin TL istiyor

DHA

Hatalı basılan banknota 50 bin TL istiyor


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, özel bir şirkette çalışan İbrahim Arslan, hatalı para haberlerini okuduktan sonra alışverişlerde karşılaştığı bütün paraları incelemeye başladı. Arslan, alışveriş sırasında şans eseri eline geçen, sağ üst köşesinde rakamlarının bir kısmı olmayan hatalı basım 50 TL'lik banknotu koleksiyonerlere 50 bin TL'ye satacağını söyledi.
Özel bir şirkette 'yönetici' olan İbrahim Arslan, 'hatalı para' bulup, satışa çıkartanları görünce, eline geçen paraları incelemeye başladı. Arslan, alışveriş yaparken sağ üst köşesinde rakamlarının bir kısmı olmayan hatalı basım 50 TL'lik banknotu fark edince, bankaya götürdü. Sahte olmadığını öğrendiği parayı satışa sunan Arslan, "Koleksiyonculardan sıfırı olmayan 50 TL için teklifleri bekliyorum. Tahminim 50 bin lira gibi bir rakam istiyorum" dedi.
'İNTERNETTE HATALI PARALARI ARAŞTIRDIM'
Arslan, eline geçen kağıt ve metal paraların inceleyip hatalarını bulmaya çalıştığını belirterek, "Hatalı para üzerine çıkan haberleri araştırdım. Bunları araştırdıktan sonra bende bir tik oluştu. Elime geçen her türlü madeni para ve kağıt paranın seri numarası, T.C. kısmının yamuk basılması ya da demir paralardaki hataları bulmaya çalışıyorum, hatta seri numaralarını kontrol ediyorum. Acaba bir yer de yanlışlık bulabilir miyim diye. Şu an bu hatayı yakaladım. Bundan sonraki süreçte ne gibi hatalar yakalarım onları araştırmaktayım. Hala koleksiyoncular hangi paraları değerlendiriyor ya da hangi paralar değerli onları kontrol ediyorum. Aslında koleksiyonla alakalı bir bağlantım yoktu ama çıkan haberlerden sonra bende para koleksiyonu oldu. Eski paraları toplamaya başladım. Koleksiyon yapayım diye aynı zamanda hata varsa bulmaya çalışıyorum. İnşallah kısmetimde varsa başka paralar da bulmaya çalışacağım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-09-18 08:17:41

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