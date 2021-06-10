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Niğde Belediyesi 40 kadını istihdam ederek tarihi lezzet projesi başlıyor

İHA

Niğde Belediyesi 40 kadını istihdam ederek tarihi lezzet projesi başlıyor

Niğde Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle başlattığı Tarihi Lezzet Durağı projesiyle yöresel lezzetleri yaşatacak.
Niğde’nin tarihi mekanlarından olan Kadıoğlu Konağı’nda gerçekleştirilecek olan proje şehrimizin turizmi açısından önemli bir kazanım Olacak. Gelen misafirler bu tarihle iç içe mekânda hem orijinal Niğde lezzetlerini tadacak hem de geçmişin havasını burada teneffüs edecekler.
Çok zengin bir mutfak ve yemek kültürüne sahip olan Niğde’nin bazı yemeklerin de yapılmayarak unutulmaya yüz tuttuğu gerçeğinden hareketle başlatılan tarihi lezzet durağı projesi Niğde Belediye başkanı Emrah Özdemir tarafından KOP Bölge Kalkınma İdaresinde imzalandı. Proje kapsamında 380.000 lira hibe alacak olan Niğde Belediyesi bu projeyi toplamda 497.000 liraya mal edecek.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bu projemiz ile Niğde” de ikamet eden, 2540 yaş arası, sosyal hayatında dezavantajlı durumda olan 40 kadın vatandaşımıza mesleki eğitimler vereceğiz, kullanım hakkı kurumumuza ait olan Kadıoğlu Konağı’nda Niğde’nin yöresel mutfağında yer alan yemeklerin (söğürme, ayva boranası vb.) belirlenecek 20 kadın tarafından hazırlanarak satışa sunulacak. Diğer 20 kadının ise yörede üretilen diğer ürünleri (Salça, erişte, reçel vb.) gıda kontrolörü denetiminde hazırlayarak Kadıoğlu Konağı ve kentin farklı noktalarında satışa sunacaklar. Ayrıca proje kapsamında üretilen ürünlerin kurulacak olan eticaret portali ile Niğde ili dışına da gönderiminin sağlanması amaçlıyoruz.
İlimizdeki yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, başta kadın ve gençler olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımlarını sağlamak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, Niğde kültürünün tekrar canlandırılmasına ve kent turizminin gelişimine katkı sağlamak ise projemizin genel amaçlarını oluşturuyor.” dedi.

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