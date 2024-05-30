İstanbul Pendik'te ortaya çıkan ve kan donduran cinayetle ilgili çok önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili gözaltına alınan, yakın arkadaşı, 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D., "Kasten adam öldürme" suçundan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEYAZ KOVADAKİ KAN MAKTULÜN KANI ÇIKTI Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen görüntülerde beyaz bir kovayı çöpe boşaltan, daha sonra da yeşillik alana atan Bilal D.’yi gözaltına aldı. Beyaz kovada bulunan kan da maktulün DNA'sıyla uyuştu.

EN SON ŞÜPHELİNİN EVİNE GİTMİŞ Yapılan çalışmalarda öldürülen Nihat Salih’in en son şüphelinin evine doğru gittiği tespit edildi. Olayla ilgili bağlantısı bulunmadığını iddia eden şüphelinin evinde arama yapıldı.

OLAYDA KULLANILAN BALTA BULUNDU Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı tespit edilen balta ve bazı eşyalara incelenmek üzere el konuldu.

MAKTULÜN DNA’SI ÇIKTI Ele geçirilen balta ve şüpheli görülen eşyalar incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Yapılan incelemelerde, balta ve eşyalar üzerinde, öldürülen Nihat Salih’in DNA’sı tespit edildi.

KOVADAN ÖNCE ÇUVAL TAŞIMIŞ Cinayeti soruşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 17 görgü tanığın ifadesine başvurdu. Alınan ifadelere göre, olay günü maktul Nihat Salih ile şüpheli Bilal D.'nin tartıştığı iddia edildi. Elde edilen bilgilere göre şüphelinin beyaz kovayı çöpe boşaltmadan önce, bir çuvalı taşıyıp çöp konteynerine gittiği belirlendi.

"CİNAYETLE İLGİM YOK" DEMİŞTİ Olay sonrası hemen tespit edilip gözaltına alınan şüpheli Bilal D. ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını, işe gitmek için giderken yolda gördüğü beyaz kovayı çöpe boşalttığını sonra da yeşillik alana attığını söylemişti.