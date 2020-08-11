Nijerya'da son 24 saatte 290 kişide Kovid-19 tespit edildi

AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede yapılan test sayısının 317 bin 496'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 290 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bu sayının ülkede "en düşük günlük vaka" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Nijerya'da toplam vaka sayısının 46 bin 867'ye ulaştığı kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 950'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 33 bin 346'ya çıktığı ifade edildi.

Lagos 15 bin 957, başkent Abuja 4 bin 485, Oyo 2 bin 887, Edo 2 bin 398, Rivers 1634 ve Kano 1944 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

-bashal