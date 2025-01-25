Nijerya'da tanker patladı: 15 ölü

Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 15 kişi öldü
Nijerya'nın Enugu eyaletinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın güneyindeki Enugu eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Enugu eyaletine bağlı Udi kasabasında akaryakıt taşıyan tanker henüz bilinmeyen sebeple patladı.
Olayda, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Patlama sonucu çıkan yangın nedeniyle 6 araç da yandı.
Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde, 18 Ocak'ta akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 96 kişi ölmüştü.