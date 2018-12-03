Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, Polonya'ya yaptığı ziyaretin ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

Buhari, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisinin öldüğünü ve yerine bir klonunun getirildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Buhari iddialar için 'cahilce dedikodular' ifadesini kullandı.

Buhari, "Polonya'daki Nijeryalılarla buluşmamda gelen sorulardan biri klonlanıp klonlanmadığıma ilişkindi. Cahilce dedikodular sürpriz değil. Geçen yıl tedavideyken, çok sayıda kişi ölmemi dilemişti" ifadelerini kullandı.

Buhari, "Sizi temin ederim; bu gerçek benim. Yakında 76. doğum günü kutlayacağım ve daha güçlü olacağım" dedi.

Buhari geçtiğimiz yıl, uzun bir süre tedavi için Londra'da kalmıştı. Buhari'nin 3 aydan uzun bir süre Nijerya'ya dönmemesi spekülasyonları da beraberinde getirmişti.

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