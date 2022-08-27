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Haberler Gündem 3. Sayfa Nikah saatinde cenaze namazı kılındı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Edremit'te elektrik akımına kapılarak can veren Muhammed Yıldırım'la ilgili yürekleri yakan bir ayrıntı ortaya çıktı. Babasının cenaze namazını kıldırdığı Yıldırım'ın aynı gün nikah töreni olduğu öğrenildi

Nikah saatinde cenaze namazı kılındı
Nikah saatinde cenaze namazı kılındı
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İHA

Balıkesir’in Edremit ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç, babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gencin bugün cenaze namazı saatinde kendi nikah töreninin olduğu öğrenildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde önceki gün elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Muhammed Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin cenaze namazını Alemizade Camii imamı olan babası Hüseyin Yıldırım kıldırdı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi yüzlerce kişinin omuzlarında taşınarak Dereli Mezarlığında toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden babanın cenazede törenindeki evlat acısı yürek dağladı.

BUGÜN NİKAH TÖRENİ VARDI

Perşembe günü Muhammed Yıldırım'ın yüksek gerileme kapılarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Muhammed Yıldırım'ın bugün nikah töreninin olduğu öğrenildi. Kendi nikah saatinde cenaze namazı kılınan Yıldırım'ın gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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