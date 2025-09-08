Nikos Vertis İstanbul'da kapalı gişe

Yunan müziğinin romantik prensi Nikos Vertis, İstanbul’da rekor kırıyor! Piu Entertainment organizasyonuyla 28 Kasım’daki Volkswagen Arena konserinin biletleri kısa sürede tükenince, yoğun istek üzerine ikinci gece açıklandı. Vertis, 27 Kasım’da da hayranlarıyla buluşarak İstanbul’da iki gece üst üste sahne alacak.

Hollanda’da doğup Yunanistan’da büyüyen Vertis, küçük yaşlardan itibaren başladığı müzik yolculuğunda geleneksel Laïka tınılarını modern pop ve dans ritimleriyle harmanlayarak kendine özgü bir tarz yarattı. Kariyeri boyunca yayımladığı 5 stüdyo albümü, özel CD/DVD edisyonları ve listelerde zirveye çıkan sayısız hitiyle yalnızca Yunanistan’da değil, tüm dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Şarkıları dijital platformlarda 1 milyardan fazla dinlendi.

Los Angeles’taki Dolby Theatre, Londra’daki Wembley Arena ve Las Vegas’taki Mirage gibi dünyanın en prestijli sahnelerinde konserler veren Vertis; “Thelo Na Me Niosis”, “An Eisai Ena Asteri” ve “Pes To Mou Ksana” gibi hit parçalarıyla hafızalara kazındı. İstanbul’daki ilk konser serisinde Volkswagen Arena’da özel olarak kurulacak sahne ve oturma düzeniyle, müzikseverlere hem görsel hem de işitsel açıdan unutulmaz bir deneyim sunacak.