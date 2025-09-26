Nilperi Şahinkaya: Annemin cüzdanından not çıktı

Nilperi Şahinkaya, kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural'ı geçtiğimiz ay toprağa vermişti. Anne acısıyla sarsılan oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Annesinin cüzdanından çıkan bir notu paylaşan Nilperi Şahinkaya; "Acaba annem şu an benimle mi diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı; 'La vie est belle', yani 'hayat güzel" ifadelerini kullandı.