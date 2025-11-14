Nilperi Şahinkaya: Aşığım
Baturalp Bekar ile yeni bir aşka yelken açan Nilperi Şahinkaya, yayımladığı yeni fotoğraflarla aşkını haykırdı
Giriş: 14.11.2025 - 08:11 Güncelleme: 14.11.2025 - 08:11
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz ay yönetmen Baturalp Bekar ile birlikteliğini ilan etmişti.
Nilperi Şahinkaya, zaman zaman sevgilisiyle olan fotoğraflarını paylaşıyor.
Dün akşam Baturalp Bekar ile romantik bir akşam yemeğine çıkan Nilperi Şahinkaya; "Aşığım" notlu paylaşımıyla aşkını haykırdı.
Baturalp Bekar'ın bıyıklarını kesmesi dikkat çekti.
