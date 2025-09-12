Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya: Paylaşımım çok yanlıştı - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya: Paylaşımım çok yanlıştı

        Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini endişelendirmişti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 19:11 Güncelleme: 12.09.2025 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Paylaşımım çok yanlıştı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural'ın vefatıyla sarsılan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından; "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" mesajını yayımladı.

        Kısa süre içinde söz konusu paylaşımını kaldıran Nilperi Şahinkaya'nın bu adımı, sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Sevenleri, ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin endişelendi.

        Nilperi Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Her şey yolunda" ifadelerine yer verdi.

        Yaşananların ardından Nilperi Şahinkaya; "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı kendi kayıplarınızdan bahsetmeniz, sevgi dolu destek mesajlarınız çok duygulandırdı. Teşekkür ederim. Haklısınız, hiç birimiz yalnız değiliz, hepimiz aynı yolda yürüyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nilperi şahinkaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!