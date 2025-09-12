Nilperi Şahinkaya: Paylaşımım çok yanlıştı

Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural'ın vefatıyla sarsılan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından; "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" mesajını yayımladı.

Kısa süre içinde söz konusu paylaşımını kaldıran Nilperi Şahinkaya'nın bu adımı, sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Sevenleri, ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin endişelendi.

Nilperi Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Her şey yolunda" ifadelerine yer verdi.

Yaşananların ardından Nilperi Şahinkaya; "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı kendi kayıplarınızdan bahsetmeniz, sevgi dolu destek mesajlarınız çok duygulandırdı. Teşekkür ederim. Haklısınız, hiç birimiz yalnız değiliz, hepimiz aynı yolda yürüyoruz" dedi.